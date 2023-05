NDS avizuje opravu vozovky na časti bratislavskej diaľnice D2

Bratislava 18. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) upozorňuje vodičov na opravu časti vozovky na približne 1,5-kilometrovom úseku diaľnice D2 pri bratislavskej Petržalke. Doprava bude v tomto úseku od piatkového (19. 5.) večera do pondelkového (22. 5.) rána vedená vo voľnom jazdnom páse. TASR o tom informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



"NDS apeluje na motoristov, aby dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami, a to najmä rešpektovanie rýchlostných limitov," priblížila hovorkyňa. Oprava pravého jazdného pásu sa začne v piatok o 21.00 h, obmedzenie by malo trvať do pondelka do 6.00 h.