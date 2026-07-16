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NDS avizuje pri Krásne nad Kysucou víkendové dopravné obmedzenia
rátke víkendové obmedzenia pri Krásne nad Kysucou budú prebiehať aj v najbližších týždňoch.
Autor TASR
Bratislava/Krásno nad Kysucou 16. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) avizuje dopravné obmedzenia na ceste I/11 pri Krásne nad Kysucou súvisiace s výstavbou jedného z troch úsekov diaľnice D3. Ako TASR informoval odbor mediálnej komunikácie NDS, v sobotu 18. júla musia vodiči počítať s dopravnými obmedzeniami.
Obmedzenia si vyžaduje realizácia provizórnych zabezpečovacích zariadení nad cestou I/11. „Popri tejto komunikácii momentálne prebieha budovanie zárezu a tiež prípravné práce pre realizáciu zárubného múru budúcej diaľnice D3. Krátke uzávery cesty I/11 sa preto uskutočnia výlučne počas víkendov a budú len v minútach,“ uviedla NDS.
V sobotu 18. júla sú obmedzenia naplánované od 8.00 do 16.00 h. „Doprava bude v časti cesty, kde budú aktuálne prebiehať práce, riadená regulovčíkmi. Pravidelne bude premávka pozastavená po dobu 15 minút, následne bude spustená a po uvoľnení čakajúcich vozidiel bude opäť pozastavená,“ upresnili diaľničiari.
Doplnili, že krátke víkendové obmedzenia pri Krásne nad Kysucou budú prebiehať aj v najbližších týždňoch.
Obmedzenia si vyžaduje realizácia provizórnych zabezpečovacích zariadení nad cestou I/11. „Popri tejto komunikácii momentálne prebieha budovanie zárezu a tiež prípravné práce pre realizáciu zárubného múru budúcej diaľnice D3. Krátke uzávery cesty I/11 sa preto uskutočnia výlučne počas víkendov a budú len v minútach,“ uviedla NDS.
V sobotu 18. júla sú obmedzenia naplánované od 8.00 do 16.00 h. „Doprava bude v časti cesty, kde budú aktuálne prebiehať práce, riadená regulovčíkmi. Pravidelne bude premávka pozastavená po dobu 15 minút, následne bude spustená a po uvoľnení čakajúcich vozidiel bude opäť pozastavená,“ upresnili diaľničiari.
Doplnili, že krátke víkendové obmedzenia pri Krásne nad Kysucou budú prebiehať aj v najbližších týždňoch.