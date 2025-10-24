< sekcia Regióny
NDS bude demontovať dočasné dopravné značenie na D2
Práce sa začnú v nedeľu od 8.00 h.
Autor TASR
Bratislava 24. októbra (TASR) - V priebehu nedele (26. 10.) bude Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v úseku diaľnice D2 pri Ulici Janka Alexyho v bratislavskej mestskej časti Dúbravka demontovať dočasné dopravné značenie, obmedzenia sa tak skrátia o približne 500 metrov. Informovala o tom NDS, ktorá zároveň apeluje na motoristov, aby v úseku zvýšili opatrnosť.
Práce sa začnú v nedeľu od 8.00 h. „Najprv v smere na Českú republiku, následne v smere na Bratislavu. Práce boli naplánované tak, aby prebehli počas nedeľných znížených dopravných intenzít,“ uviedla mediálna komunikácia NDS.
Dodala, že vždy ostane otvorený minimálne jeden jazdný pruh. Vzhľadom na to, že práce sa budú vykonávať v úzkom kontakte s premávkou, diaľničiari apelujú motoristov, aby zvýšili obozretnosť v úseku a rešpektovali maximálnu povolenú rýchlosť a všetky dopravné predpisy.
