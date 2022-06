VODIČI, POZOR: Cesta na moste nad Bajkalskou bude čiastočne uzavretá

Bratislava 2. júna (TASR) - V Bratislave na diaľnici D1 nad Bajkalskou ulicou a kruhovým objazdom v smere do Trnavy dôjde cez víkend k čiastočnej uzávere cesty. Upozorňuje na to Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



Obmedzenie bude trvať od soboty (4. 6.) od 6.00 h do nedele (5. 6.) do 23.00 h. "Dôvodom bude oprava vozovky liatym asfaltom pri mostnom závere číslo dva na moste nad Bajkalskou ulicou a rondelom v kilometri približne 5,867 v pravom jazdnom pruhu pravého jazdného pásu," priblížila hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.