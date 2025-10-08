< sekcia Regióny
NDS: Cez víkend bude uzavretá bratislavská ulica Pri mlyne
Križovatka D1/D4 a modernizácia D1 pri Bratislave patria medzi najvýznamnejšie investície do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku.
Autor TASR
Bratislava 8. októbra (TASR) - Od piatkového (10. 10.) rána do nedeľnej (12. 10.) noci bude uzavretá ulica Pri mlyne v Bratislave. Počas najbližšieho víkendu bude prebiehať kladenie prefabrikovaných nosníkov. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
„Obchádzková trasa povedie po ceste I/61, následne cez Vajnorský nadjazd a cez okružnú križovatku na cestu III/1082. Od Vajnôr bude obchádzková trasa smerom na Ivanku pri Dunaji vedená po ceste III/1082, cez okružnú križovatku na Vajnorský nadjazd, kde sa potom napojí na cestu I/61,“ uviedli.
Križovatka D1/D4 a modernizácia D1 pri Bratislave patria medzi najvýznamnejšie investície do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku. „Stavba napomáha už dnes odbremeniť hlavné mesto od tranzitnej dopravy. Vo finále bude mať západoslovenský región vysokokapacitnú diaľnicu, ktorú nevyhnutne potrebuje,“ dodali z NDS.
„Obchádzková trasa povedie po ceste I/61, následne cez Vajnorský nadjazd a cez okružnú križovatku na cestu III/1082. Od Vajnôr bude obchádzková trasa smerom na Ivanku pri Dunaji vedená po ceste III/1082, cez okružnú križovatku na Vajnorský nadjazd, kde sa potom napojí na cestu I/61,“ uviedli.
Križovatka D1/D4 a modernizácia D1 pri Bratislave patria medzi najvýznamnejšie investície do cestnej infraštruktúry na západnom Slovensku. „Stavba napomáha už dnes odbremeniť hlavné mesto od tranzitnej dopravy. Vo finále bude mať západoslovenský región vysokokapacitnú diaľnicu, ktorú nevyhnutne potrebuje,“ dodali z NDS.