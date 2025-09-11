< sekcia Regióny
Diaľničiari vymenia na D1 pred Košicami dopravné značenie
Práce na výmene dopravného značenia budú trvať od sobotných skorých ranných hodín do nedele poludnia.
Autor TASR
Košice 11. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) bude počas soboty a nedele (13. - 14. 9.) pracovať na výmene veľkoplošného dopravného značenia na diaľnici D1 pri obci Budimír pred Košicami. Súvisí to s nadchádzajúcim sprejazdnením nového ťahu rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany, II. úsek. Práce si vyžiadajú krátku uzáveru celej pravej strany diaľnice D1 medzi Lemešanmi a Budimírom v smere z Prešova do Košíc, informovala NDS.
Práce na výmene dopravného značenia budú trvať od sobotných skorých ranných hodín do nedele poludnia. „Pokiaľ by situáciu skomplikovalo nepriaznivé počasie, práce sa presunú na ďalší víkend. Obchádzková trasa pravej strany diaľnice D1 medzi Lemešanmi a Budimírom v smere z Prešova do Košíc bude vedená po ceste I/20,“ uviedla mediálna komunikácia spoločnosti.
Dôjde tak k výmene trvalého portálového dopravného značenia pred križovatkou D1 Budimír. Ide o niekoľkotonové zariadenia, preto z bezpečnostných dôvodov podľa NDS nie je možné vykonať tieto práce bez uzávery pravej strany diaľnice D1.
