NDS chce cez víkend pripojiť ďalšiu vetvu križovatky diaľnic D1 a D4

Bratislava 28. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje počas najbližšieho víkendu pripojiť ďalšiu vetvu križovatky diaľnic D1 a D4 v smere z Trnavy do bratislavskej Rače. Diaľnica D1 bude preto od piatka (29. 11.) od 15.00 h v smere do Bratislavy v úseku medzi Sencom a Zlatými Pieskami uzavretá. TASR o tom informovali z NDS.



"Od 17.00 h bude diaľnica D1 v smere z Trnavy na Bratislavu uzatvorená. Počas prvých hodín prebehnú nevyhnutné údržbové práce, na ktoré naviažu samotné realizačné práce. Tie budú prebiehať cez víkend nonstop, teda počas dní aj nocí. Na diaľnici bude pracovať niekoľko desiatok pracovníkov a asi desať ťažkých mechanizmov," uviedla NDS.



Práce na úseku budú po otvorení pokračovať aj počas najbližšieho obdobia, no dopravy sa podľa diaľničiarov nedotknú. Najbližšie významnejšie obmedzenia by verejnosť mala očakávať v prvom štvrťroku 2025, keď sa začne rekonštrukcia mostných objektov na D1. Dôjde vtedy k presmerovaniu dopravy na napojené vetvy križovatky a na kolektory.