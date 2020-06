Jeden jazdný pruh pri obci Moravský Svätý Ján bude čiastočne uzavretý

Bratislava 8. júna (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pre údržbu vozovky od zajtra od 10:00 do piatka do 21:00 čiastočne uzavrie ľavý jazdný pruh pravého jazdného pásu diaľnice D2 pri obci Moravský Svätý Ján v kilometri 11,500 až 12,600 a pri obci Závod v kilometri 16,200 – až 16,800. TASR o tom informovala vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS Eva Žgravčáková.



"Doprava bude presmerovaná do pravého jazdného pruhu toho istého jazdného pásu," uviedla Žgravčáková s tým, že údržba bude pozostávať z odfrézovania pôvodnej vozovky a následného položenia nového dvojvrstvového emulzného mikrokoberca.