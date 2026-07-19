< sekcia Regióny
NDS: Cyklotrasa Jurava je opäť plne otvorená
Počas výstavby križovatky D1/D4 bolo potrebné cyklotrasu dočasne presmerovať, aby bola zachovaná bezpečnosť cyklistov aj pracovníkov na stavbe.
Autor TASR
Bratislava 19. júla (TASR) - Cyklotrasa Jurava medzi bratislavskými Vajnorami a Ivankou pri Dunaji je po dokončení stavebných prác cyklistom opäť plne k dispozícii. V blízkosti diaľnice D1 sa tak vrátila na pôvodné miesto, v pôvodnej šírke a zrekonštruovanej podobe. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) o tom informovala na sociálnej sieti.
Počas výstavby križovatky D1/D4 bolo potrebné cyklotrasu dočasne presmerovať, aby bola zachovaná bezpečnosť cyklistov aj pracovníkov na stavbe. Dnes už môžu cyklisti tento úsek opäť využívať bez obmedzení. „Nová križovatka tak neprináša výhody len motoristom, ale aj bezpečnejšiu a vynovenú trasu pre cyklistov,“ podotkla NDS.
Počas výstavby križovatky D1/D4 bolo potrebné cyklotrasu dočasne presmerovať, aby bola zachovaná bezpečnosť cyklistov aj pracovníkov na stavbe. Dnes už môžu cyklisti tento úsek opäť využívať bez obmedzení. „Nová križovatka tak neprináša výhody len motoristom, ale aj bezpečnejšiu a vynovenú trasu pre cyklistov,“ podotkla NDS.