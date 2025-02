VODIČI, POZOR: Demontáž žeriavu pri Kriváni prinesie obmedzenia

Kriváň/Mýtna 19. februára (TASR) - Na budúcej rýchlostnej ceste R2 medzi Kriváňom a Mýtnou sa v stredu ráno začalo s demontážou vežového žeriavu. Práce v nasledujúcich dňoch prinesú na ceste I/16 dopravné obmedzenia. TASR o tom informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



Na stavbe budúcej R2 sa začalo s demontážou vežového žeriavu, ktorý sa nachádza pri ceste I/16 v smere na Zvolen za križovatkou na Podkriváň. "Dopravné obmedzenia sa budú týkať uzavretia jedného jazdného pruhu v smere z Mýtnej do Kriváňa a potrvajú od stredy do piatka (21. 2.), počas dňa, a to od 7.00 do 15.00 h, keď budú prebiehať práce na stavenisku," priblížila NDS s tým, že doprava na mieste bude riadená regulovčíkmi.



Stavebné práce na úseku R2 Kriváň - Mýtna, ktorý vedie členitým terénom doliny Krivánskeho potoka, sa začali v roku 2021. Vyše deväť kilometrov dlhý úsek, ktorého súčasťou bude aj najdlhšia estakáda na Slovensku, plánujú dokončiť tento rok.