VODIČI, POZOR: Diaľnicu medzi Kútmi a Malackami cez víkend uzavrú
Obmedzenie sa začne v sobotu (31. 1.) o 22.00 h, pričom realizátor projektu predpokladá ukončenie prác do nedeľňajšieho (1. 2.) rána.
Kúty/Malacky 29. januára (TASR) - Diaľnica D2 medzi Kútmi a Malackami bude cez víkend uzavretá. Dôvodom je žiadosť mesta Malacky v súvislosti s osádzaním novej lávky pre peších a cyklistov ponad diaľnicu. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).
Obmedzenie sa začne v sobotu (31. 1.) o 22.00 h, pričom realizátor projektu predpokladá ukončenie prác do nedeľňajšieho (1. 2.) rána. „Obchádzková trasa povedie po starej ceste, teda cez Sekule, Moravský Svätý Ján a Veľké Leváre,“ podotkli z NDS. Uzávera je podľa nich nevyhnutná pre zaistenie bezpečnosti pracovníkov aj motoristov.
