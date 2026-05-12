Utorok 12. máj 2026Meniny má Pankrác
NDS dokončila opravu cesty za Perešom s vyše týždňovým predstihom

Ilustračné foto. Foto: TASR - Martin Baumann

Nový asfaltový povrch pribudne na úseku pravého jazdného pásu.

Autor TASR
Košice 12. mája (TASR) - Na ceste I/16 medzi košickými mestskými časťami Pereš a Poľov pokračujú opravy vozovky. Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončila práce v smere na Rožňavu za polovicu pôvodne plánovaného času, a to aj vďaka nočným prácam. Úsek je už bez dopravných obmedzení. Ako informovali z mediálnej komunikácie NDS, mechanizmy a dočasné dopravné značenie sa presúvajú na opačnú stranu cesty pri obci Poľov.

Nový asfaltový povrch pribudne na úseku pravého jazdného pásu. Práce sa začnú vo štvrtok (14. 5.) v skorých ranných hodinách a potrvajú necelý týždeň. Oprava bude spočívať vo výmene asfaltového koberca. Po odfrézovaní pôvodného povrchu budú položené nové asfaltové vrstvy. „Ide síce o krátky úsek, no technologický postup opravy nie je možné urýchliť - po odfrézovaní pôvodnej vozovky sa nanesie vrstva asfaltu, ktorá musí najskôr vychladnúť a vytvrdnúť, až potom sa môže položiť obrusná asfaltová vrstva,“ vysvetlil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

Oprava sa dotkne celej šírky vozovky vrátane krajnice. Doprava bude vedená v jazdnom pruhu, v ktorom sa aktuálne nebude pracovať. Počas opráv v rýchlom jazdnom pruhu nebude možné odbočenie vľavo na obec Poľov, premávka bude vedená cez obchádzkovú trasu cez križovatku Košice - Pereš.

Podľa Droppu sa NDS pri opravách snaží minimalizovať dopravné obmedzenia. „Preto sme pri poslednej košickej oprave pristúpili aj k nočným prácam, vďaka ktorým sa významne skrátilo trvanie prác. To v prípade najbližšej opravy nebude možné, keďže opravovaný ťah sa nachádza len pár stoviek metrov od obývanej oblasti,“ doplnil Droppa.
