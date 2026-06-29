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Dokončili opravu ríms na diaľničných mostoch pri Považskej Bystrici

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Opravy sa týkali mosta na vetve križovatky Vrtižer, ktorý vedie ponad diaľnicu D1, cestu I/61 a železničnú trať.

Autor TASR
Považská Bystrica 29. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončila opravu ríms na troch diaľničných mostoch v okolí Považskej Bystrice. Práce pomohli zlepšiť ochranu okrajových častí mostov a predĺžiť životnosť ich konštrukcií. Informovali o tom z mediálnej komunikácie NDS.

Opravy sa týkali mosta na vetve križovatky Vrtižer, ktorý vedie ponad diaľnicu D1, cestu I/61 a železničnú trať. Diaľničiari pracovali aj na moste nad účelovou komunikáciou a Juríčkovým potokom a na diaľničnom moste cez Slatinský potok.

Hoci ide o práce, ktoré motoristi nemusia výrazne vnímať, pre mosty majú veľký význam. Opravené rímsy lepšie chránia okrajové časti mostov a pomáhajú udržať ich v dobrom technickom stave. Vďaka priebežnej údržbe vieme predchádzať väčším zásahom, ktoré by si neskôr vyžiadali viac času, financií aj výraznejšie obmedzenia pre vodičov,“ povedal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.

Po ukončení prác diaľničiari odstránili aj dočasné dopravné obmedzenia v pomalých jazdných pruhoch.
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