Dokončili opravu troch mostných záverov v Krásne nad Kysucou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Adriána Hudecová

Oprava prispela k predĺženiu životnosti mosta a zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.

Autor TASR
Krásno nad Kysucou 31. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) úspešne dokončila opravu troch mostných záverov na moste v Krásne nad Kysucou v križovatke cesty I/11 s cestou II/520. Práce na moste sa začali 11. októbra a k dnešnému dňu je už úsek bez obmedzení. TASR o tom v piatok informoval odbor mediálnej komunikácie NDS.

Počas prác, ktoré prebiehali v dvoch etapách za čiastočnej uzávery cesty, boli opravené a sanované mostné závery, ktoré zabezpečujú plynulý prechod medzi mostnou konštrukciou a vozovkou. Oprava prispela k predĺženiu životnosti mosta a zvýšeniu bezpečnosti cestnej premávky.

„Oprava mostných záverov bola ukončená presne podľa harmonogramu. Aktuálne už je úsek bez obmedzení,“ podotkol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
