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NDS dokončila úpravu vozovky úseku diaľnice D1 pri Liptovskej Mare
Úprava sa týkala približne dvojkilometrového diaľničného ťahu.
Autor TASR
Ružomberok 25. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončila úpravu vozovky úseku diaľnice D1 pri Liptovskej Mare v smere od Ružomberka na Liptovský Mikuláš. Na ťahu sa bude v najbližších dňoch ešte dokončovať vodorovné dopravné značenie, preto diaľničiari apelujú na motoristov, aby zachovali ostražitosť a rešpektovali dopravné značky. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS.
Úprava sa týkala približne dvojkilometrového diaľničného ťahu. Mikrokoberec dostala celá pravá strana diaľnice D1 pred mostom ponad železničnú trať v smere od Ružomberka až po odpočívadlo Čemice neďaleko križovatky Liptovský Mikuláš.
„Stavebná sezóna je v plnom prúde a my robíme všetko pre to, aby sme opravili čo najviac kilometrov diaľnic - ako naše finančné a kapacitné možnosti dovolia. Popri liptovskom regióne sme tento rok spustili opravné akcie aj v Košiciach, pri Prešove, pri Martine, pri Považskej Bystrici, ale aj pri Zvolene či v Nitre,“ doplnil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Úprava sa týkala približne dvojkilometrového diaľničného ťahu. Mikrokoberec dostala celá pravá strana diaľnice D1 pred mostom ponad železničnú trať v smere od Ružomberka až po odpočívadlo Čemice neďaleko križovatky Liptovský Mikuláš.
„Stavebná sezóna je v plnom prúde a my robíme všetko pre to, aby sme opravili čo najviac kilometrov diaľnic - ako naše finančné a kapacitné možnosti dovolia. Popri liptovskom regióne sme tento rok spustili opravné akcie aj v Košiciach, pri Prešove, pri Martine, pri Považskej Bystrici, ale aj pri Zvolene či v Nitre,“ doplnil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.