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NDS dokončila v Košiciach obnovu cesty pri Južnom nábreží v predstihu
Obnova vozovky podľa podpredsedu predstavenstva a prevádzkového riaditeľa NDS Rastislava Droppu významne zvyšuje pohodlie motoristov, no najmä prispieva k vyššej bezpečnosti úseku.
Autor TASR
Košice 26. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) dokončila v Košiciach opravu cesty I/16 pri Južnom nábreží. Úplne novú vozovku dostal takmer dvojkilometrový ťah cesty až po križovatku Košice - Prešovská, Sečovská v smere do centra mesta, respektíve na Prešov a na Michalovce. Ako informovala NDS, v súčasnosti je už ťah k dispozícii motoristom bez plánovaných obmedzení.
Obnova vozovky podľa podpredsedu predstavenstva a prevádzkového riaditeľa NDS Rastislava Droppu významne zvyšuje pohodlie motoristov, no najmä prispieva k vyššej bezpečnosti úseku. „Robili sme všetko pre to, aby sme k úspešnému koncu opravy dospeli čo najskôr a nakoniec sa nám vďaka maximálnemu nasadeniu podarilo úsek uvoľniť motoristom o pár dní skôr, než sme mali naplánované,“ uviedol s tým, že k skoršiemu dokončeniu ťahu prispelo aj vhodné počasie.
Droppa doplnil, že diaľničiari okrem úseku cesty I/16 na Južnom nábreží v Košiciach stihli od začiatku jari opraviť aj križovatku Alejová so všetkými vetvami, úsek I/16 medzi Košicami a Poľovom v smere na Rožňavu a tiež časť cesty pri Poľove v smere na Košice.
Obnova vozovky podľa podpredsedu predstavenstva a prevádzkového riaditeľa NDS Rastislava Droppu významne zvyšuje pohodlie motoristov, no najmä prispieva k vyššej bezpečnosti úseku. „Robili sme všetko pre to, aby sme k úspešnému koncu opravy dospeli čo najskôr a nakoniec sa nám vďaka maximálnemu nasadeniu podarilo úsek uvoľniť motoristom o pár dní skôr, než sme mali naplánované,“ uviedol s tým, že k skoršiemu dokončeniu ťahu prispelo aj vhodné počasie.
Droppa doplnil, že diaľničiari okrem úseku cesty I/16 na Južnom nábreží v Košiciach stihli od začiatku jari opraviť aj križovatku Alejová so všetkými vetvami, úsek I/16 medzi Košicami a Poľovom v smere na Rožňavu a tiež časť cesty pri Poľove v smere na Košice.