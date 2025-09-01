< sekcia Regióny
NDS dokončila výmenu mostného záveru na estakáde Prístavného mosta
Autor TASR
Bratislava 1. septembra (TASR) - Mostný záver medzi Prístavným mostom, jeho ľavobrežnou estakádou a mostom nad Bajkalskou ulicou v Bratislave je vymenený, vodiči môžu v tejto lokalite jazdiť bez obmedzení. Oznámila to Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
Prevádzkový riaditeľ spoločnosti Rastislav Droppa priblížil, že práce sa od konca júna realizovali tesne za zjazdom na Bajkalskú ulicu, respektíve na rýchlostnú cestu R7. Medzi mostami sa menili pôvodné oceľové mechanické mostné závery za gumokovové. „Práce sme stihli dokončiť do konca letných prázdnin, kedy je dopravná intenzita v hlavnom meste mierne nižšia,“ dodal Droppa. Upozornil zároveň, že práce naďalej pokračujú na bratislavskej estakáde medzi ulicami Senecká - Mierová.
Mostné závery patria medzi najviac namáhané časti celej mostnej konštrukcie. Ich životnosť je obmedzená a podlieha postupnému opotrebovaniu. Výmena mostných záverov predlžuje životnosť samotného mosta a pomáha i znižovať hluk.
