NDS investuje do vozovky na R1 pri Banskej Bystrici takmer 850.000 eur

Banská Bystrica 21. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) investuje podľa jej prevádzkového riaditeľa Rastislava Droppu do nového povrchu rýchlostnej cesty R1 pri Banskej Bystrici celkovo približne 850.000 eur.



Ako informoval odbor marketingu a komunikácie NDS, v uplynulých dňoch realizovala spoločnosť opravu vozovky banskobystrickej rýchlostnej cesty R1 v hodnote zhruba 360.000 eur, v najbližších dňoch začne aj s opravou vozovky v hodnote 480.000 eur v blízkosti križovatky Banská Bystrica - Kremnička.



S prácami začnú podľa NDS v pondelok 24. júna v ranných hodinách a potrvajú približne dva týždne s tým, že práce nebudú prebiehať v nedeľu.



"Nasledujúca oprava vozovky bude realizovaná postupne a týka sa úseku ľavého jazdného pásu rýchlostnej cesty R1 v smere z Banskej Bystrice do Zvolena v kilometri 157,225 - 155,800 a ľavého jazdného pásu rýchlostnej cesty R1 v kilometri 155,800 - 152,180," uviedla NDS.



Práce budú podľa spoločnosti pozostávať z výmeny obrusnej vrstvy spočívajúcej v odfrézovaní starej a položení novej vrstvy asfaltového koberca, a výmeny ložnej vrstvy spočívajúcej v odfrézovaní starej a položení novej vrstvy asfaltového betónu.



Ako dodala NDS, práce budú prebiehať počas prvého týždňa opráv na úseku R1 v ľavom jazdnom páse v kilometri 157,225 - 154,725 v pravom jazdnom pruhu a v druhom týždni opráv na úseku R1 v ľavom jazdnom páse v kilometri 154,725 - 152,180 v pravom jazdnom pruhu.



Pri prácach bude podľa NDS doprava presmerovaná do voľného jazdného pruhu. Spoločnosť v tejto súvislosti apeluje na motoristov, aby boli obozretní, ohľaduplní a dodržiavali obmedzenia súvisiace s opravnými prácami. Takisto, aby rešpektovali rýchlostne limity.