NDS: Ľavú polovicu mosta v križovatke D1 a R1 opravili

Trnava 7. augusta (TASR) - Za približne štyri mesiace sa podarilo hĺbkovo opraviť ľavú polovicu mosta na rýchlostnej ceste R1 ponad diaľnicu D1 v smere z Nitry do Trnavy. Nasleduje oprava opačného smeru. TASR o tom informovali z odboru marketingu a komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).



"Práce na moste prebehli podľa časového harmonogramu s maximálnym ohľadom na plynulosť dopravy. Pracovníci a mechanizmy sa tak už môžu presunúť na opačnú stranu mosta v smere z Trnavy na Nitru," priblížili z NDS s tým, že počas víkendu začnú prípravné práce na osadení dopravného značenia. Oprava sa začne 12. augusta.



"Práce na moste v smere do Trnavy prebiehali aj počas nočných hodín a víkendov, vďaka tomu sme stihli termín a môžeme sa posunúť ďalej. Strategický most na R1 má za sebou viac ako štyri dekády fungovania a jeho komplexná oprava je absolútne nevyhnutná. Len vďaka nej bude slúžiť motoristom ďalšie dekády," uviedol podpredseda predstavenstva a riaditeľ prevádzkového úseku NDS Rastislav Droppa.



Za štyri mesiace sa z mosta demontovalo existujúce príslušenstvo a vybúrali existujúce rímsy a vyrovnávací betón až na nosnú konštrukciu. Následne sa položila na most nová izolácia, mostné závery, odvodňovače, vozovka, rímsy, zvodidlá a zábradlia. Oprava si v prvých mesiacoch vyžiadala uzavretie pripojenia z diaľnice D1 na R1 v smere Bratislava - Trnava.



Počas nadchádzajúcich opráv opačného smeru bude NDS postupovať rovnako ako pri ľavej strane. "Práce sa rozdelia do dvoch fáz, aby sa v maximálnej miere zachovala plynulosť dopravy. Najprv sa začne oprava vonkajšej časti mosta do Nitry. Teda odstavia sa dva jazdné pruhy a doprava bude pokračovať v dvojici jazdných pruhov pri strede mosta," dodali diaľničiari.



Po dokončení opravy sa doprava presmeruje na už opravenú vonkajšiu časť mosta a práce sa presunú k stredovej rímse. "Práve tento spôsob riadenia dopravy sa ukázal najefektívnejší už počas opráv opačného smeru. Napriek všetkému úsiliu zachovať dopravu však pre najbližšie mesiace bude nevyhnutné uzavrieť pripojenie z diaľnice D1 na R1 v smere Žilina - Nitra," podotkli.



Pre motoristov cestujúcich v smere zo Žiliny na Nitru bude vyznačená obchádzková trasa cez križovatku Modranka. Z diaľnice D1 budú vozidlá odvedené na R1 smer Trnava. V križovatke Modranka sa otočia a vrátia na most v smere na Nitru.