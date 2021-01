Na 15. kilometri diaľnice D1 príde k dočasnému obmedzeniu

Bratislava 25. januára (TASR) – Od utorkového skorého rána bude na približne 15. kilometri diaľnice D1 v smere z Trnavy do Bratislavy dočasne úplne uzavretý 300-metrový úsek. Doprava bude presmerovaná do pravého jazdného pásu diaľnice (smer Trnava), kde sa bude jazdiť v zúžených jazdných pruhoch. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



„Dôvodom obmedzenia, ktoré sa začne v utorok o 6:00, sú prípravné práce na výstavbe mosta D1/D4 v križovatke Ivanka, sever. Obmedzenie potrvá do pondelka 1. februára do 17:00," uvádzajú diaľničiari.



Informujú ďalej o tom, že stavebné práce sú rozdelené do dvoch etáp. Po ukončení prvej etapy realizovanej v ľavom jazdnom páse sa v ďalšej etape práce presunú do pravého jazdného pásu. „O začiatku druhej etapy budeme motoristickú verejnosť včas informovať," dodáva NDS. Upozorňuje tiež na to, že v prípade nepriaznivých klimatických podmienok sa termíny môžu zmeniť.