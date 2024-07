VODIČI POZOR: Prebehne zmena režimu dopravy v smere z Bratislavy

Bratislava 28. júla (TASR) - Počas prvého augustového víkendu prebehne zmena režimu dopravy v smere z Bratislavy. Rovnako dôjde k uzatvoreniu úseku od Zlatých pieskov po Senec. Uzatvorenie prebehne v nedeľu (4. 8.) nadránom a potrvá do popoludnia. TASR o tom informoval odbor marketingu a komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) v súvislosti s prácami na diaľnici D1.



"Kým počas posledného júlového víkendu sa práce sústredili na smer do Bratislavy, počas prvého augustového víkendu prebehne zmena režimu dopravy v smere z Bratislavy," avizovala NDS. V najbližších mesiacoch bude podľa nej hĺbkovo zrekonštruovaná pravá časť pôvodnej vozovky diaľnice D1.



Ako doplnila, dočasné obmedzenie fungovania križovatky Bernolákovo (Triblavina) zostáva nevyhnutné zachovať. "Odbočenie z Bernolákova či Chorvátskeho Grobu na D1 smer Bratislava zostáva uzatvorené, keďže pripájací pruh z križovatky na D1 je využívaný ako zúžený pomalý pruh D1 do Bratislavy," priblížila.



Rovnako podľa NDS nebude technicky možné od 4. augusta využívanie odbočenia v križovatke z Bratislavy na Bernolákovo či z Bernolákova na Žilinu a Nitru. Práve táto strana diaľnice sa totiž hĺbkovo rekonštruuje.