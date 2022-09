NDS: Na časti diaľnice D2 v Bratislave obnovia cez víkend vozovku

Bratislava 30. septembra (TASR) - Na diaľnici D2 v Bratislave obnovia cez víkend v úseku križovatka Pečňa - križovatka Jarovce vozovku. Práce sa začnú v sobotu (1. 10.) ráno v pravom jazdnom páse (smer Budapešť) v 67-68 kilometri a potrvajú do pondelňajšieho (3. 10.) rána. Informuje o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS) a upozorňuje na čiastočnú uzáveru diaľnice. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.



NDS upozorňuje vodičov aj na čiastočnú uzáveru rýchlostnej cesty R1 v úseku mosta - Estakáda Veľké Zálužie - pravý most v kilometri zhruba 31,5-32,5 medzi križovatkami Báb - Nitra-Západ v pravom jazdnom páse. Dôvodom je oprava a výmena mostných záverov. Obmedzenie potrvá od soboty do 13. novembra.



Diaľničiari informujú aj o čiastočnej uzávere diaľnice D1 v úseku Trnava - Horná Streda, a to pre výmenu zvodidiel na moste. Stavebné práce, ktoré začnú v pondelok a potrvajú týždeň, budú na moste cez Krupiansky potok v kilometri 54,568.



NDS motoristom pripomína uzáveru tunela Šibenik pre pravidelnú jesennú údržbu od piatkovej 22.00 h do nedele (2. 10.) do 10.00 h. Taktiež upozorňuje, že v najbližších týždňoch bude na diaľniciach a rýchlostných cestách vo svojej správe obnovovať vodorovné značenie.