NDS: Na ceste R4 pribudlo nové odpočívadlo Milhosť

Milhosť 16. decembra (TASR) – Na rýchlostnej ceste R4 v okrese Košice-okolie pribudlo od piatka nové obojstranné odpočívadlo Milhosť. Nachádza sa pri vstupe na územie Slovenska zo susedného Maďarska medzi 13. a 14. kilometrom.



Okrem tradičných funkcií odpočívadiel bude zohrávať významnú rolu pri kontrole kamiónov, čo pomôže predchádzať poškodeniu a nadmernému zaťaženiu slovenských ciest. "Policajný zbor bude odpočívadlo využívať na kontrolu ich stavu a hmotnosti, a to s možnosťou ich vrátenia na územie krajiny, z ktorej prišli. Toto otočenie umožnia navrhnuté komunikácie napájajúce sa na existujúcu prístupovú cestu ponad cestu R4, ktoré vzájomne prepoja obe odpočívadlá," informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



Na váženie nákladných vozidiel pri vstupe do SR je vybudovaná dynamická nápravová váha a vážnica. Pri výstupe zo Slovenska bude váženie a kontrola bŕzd nákladných vozidiel realizovaná prenosnými zariadeniami. Súčasťou systému váženia bude aj predselekčný systém pozostávajúci z kamier osadených na oceľovom portáli nad jazdnými pruhmi v smere do Maďarska.



"Predbežné dáta z nového sčítača dopravy zatiaľ naznačujú, že na úseku R4 od štátnej hranice s Maďarskom po križovatku Kechnec prechádza v priemere za deň vyše 3000 nákladných vozidiel. Hlavným prínosom hmotnostných kontrol je šetrenie našich ciest, a tým pádom aj nákladov na ich opravu – menej sa poškodzuje povrch vozovky a mostov preťaženými vozidlami," uviedla NDS. Prispieť to má aj k zvýšeniu bezpečnosti na cestách.



Súčasťou pravej strany odpočívadla je 20 parkovacích miest pre kamióny, šesť pre autobusy či karavany a 34 pre osobné autá. Na ľavej strane je 41 miest pre kamióny, šesť pre autobusy a karavany a 30 pre osobné motorové vozidlá.



"Výstavbu odpočívadla sme spustili začiatkom roka 2021. Zmluvná cena stavby je necelých deväť miliónov eur bez DPH, pričom projekt je financovaný zo štátneho rozpočtu. Celková dĺžka stavby je 1,1 kilometra a odpočívadlo tvorí viac než 35.000 štvorcových metrov spevnenej plochy," priblížila Žgravčáková. Stavba má dokopy takmer 30 stavebných objektov, súčasťou bude aj kamerový systém.



Okrem priestoru na oddych zvýši odpočívadlo aj komfort kamionistov. Nájdu tu distribučné miesto na služby mýta, kde si môžu zaobstarať palubnú jednotku. Vodiči osobných vozidiel si tu môžu kúpiť diaľničnú známku. Nechýbajú hygienické zariadenia, miesta pre aktívny oddych a detské ihriská.