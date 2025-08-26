< sekcia Regióny
Na konci týždňa otvoria 3 vetvy križovatky Bernolákovo na diaľnici D1
Križovatku Bernolákovo otvoria diaľničiari v predstihu.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Prvé vetvy križovatky Bernolákovo v rámci prepojenia diaľnic D1/D4 by mohli motoristi využiť ešte pred začiatkom školského roka. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS), ktorá zároveň v tejto súvislosti upozornila na víkendovú uzáveru diaľnice D1 v smere od Senca do Bratislavy.
Križovatku Bernolákovo otvoria diaľničiari v predstihu. Investičný riaditeľ NDS Július Mihálik upozornil, že je to výsledok intenzívnych prác, ktoré sa sústredili práve na dokončenie križovatky, ktorej uzáveru pocítili ľudia žijúci v okolí. „Dotknuté obce mali skomplikovanú dopravnú situáciu aj napriek nižším dopravným intenzitám. Na druhej strane, práve obyvatelia týchto obcí na konci dňa získajú aj najviac výhod z celej stavby,“ podotkol. Ako príklad spomenul okrem rozšírenia diaľnice i nižší hluk prostredníctvom 3,4 kilometra protihlukových stien, ktoré sa vybudujú od Vajnorského jazera.
Na konci posledného augustového týždňa (28.8. - 30.8.) by mali byť otvorené tri vetvy križovatky Bernolákovo. V smere na Trnavu ostane naďalej otvorený zjazd z D1 na Bernolákovo a Chorvátsky Grob. V smere na hlavné mesto sa otvorí zjazd z D1 od Trnavy a výjazd na D1 v smere do Bratislavy. V nasledujúcich týždňoch sa otvorí aj posledná uzavretá vetva križovatky Bernolákovo, teda výjazd na D1 v smere do Trnavy.
Posledný augustový víkend bude v dôsledku prác na otvorení križovatky taktiež uzávera diaľnice D1 v smere od križovatky Senec po Zlaté Piesky. Počas nej sa budú na diaľnici pohybovať ťažké mechanizmy z dôvodu premiestnenia betónových zvodidiel a bude sa vyznačovať nové dopravné značenie. Začiatok uzávery je plánovaný na štvrtok (28. 8.) od 20.00 h, pričom všetky práce by sa v prípade priaznivého počasia mali skončiť počas sobotnej (30. 8.) noci.
„V maximálnej miere využijeme nočné hodiny a sviatok, keď je doprava nižšia. Podstatné je, že v prevažnej miere už dávame trvalé dopravné značenie na tomto úseku. Ďalšie uzávery v budúcnosti už tak nebudú od Zlatých Pieskov po Senec, ale len po Bernolákovo,“ avizoval investičný riaditeľ NDS.
