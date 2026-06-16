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NDS na niekoľko hodín uzavrie odpočívadlo Turčianska Štiavnička
Uzávera sa týka diaľničného odpočívadla v smere na Ružomberok.
Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v stredu (17. 6.) na niekoľko hodín uzavrie diaľničné odpočívadlo Turčianska Štiavnička na diaľnici D1. Ako informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS, dôvodom sú údržbové práce, ktoré sa nedajú z bezpečnostného hľadiska vykonávať za plnej prevádzky odpočívadla.
Uzávera sa týka diaľničného odpočívadla v smere na Ružomberok. „Odpočívadlo bude pre motoristickú verejnosť uzavreté od 8.00 h do poobedných hodín. Motoristom, ktorí budú potrebovať doobedný oddych počas cestovania, bude k dispozícii odpočívadlo Ivachnová za Ružomberkom, ktoré je vzdialené len pár desiatok kilometrov,“ uviedli diaľničiari.
Uzávera sa týka diaľničného odpočívadla v smere na Ružomberok. „Odpočívadlo bude pre motoristickú verejnosť uzavreté od 8.00 h do poobedných hodín. Motoristom, ktorí budú potrebovať doobedný oddych počas cestovania, bude k dispozícii odpočívadlo Ivachnová za Ružomberkom, ktoré je vzdialené len pár desiatok kilometrov,“ uviedli diaľničiari.