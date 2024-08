NDS: Na Prístavnom moste je doprava už bez obmedzení

Bratislava 15. augusta (TASR) - Stavebná akcia na estakáde Prístavného mosta je ukončená. Výmena mostného záveru za novú verziu, ktorá minimalizuje hluk pri prejazde vozidiel, sa skončila o dva týždne skôr, než sa pôvodne plánovalo. Aktuálne je už doprava v tomto úseku bez rýchlostných či iných obmedzení. TASR o tom informoval odbor marketingu a komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).



"Na mostnom závere, ktorý bol na ľavobrežnej estakáde osadený zhruba štyri desaťročia, sa začali prejavovať chyby spôsobené opotrebovaním a únavou materiálu, z ktorého bol záver vyrobený. To sa prejavilo na jeho zvýšenej hlučnosti," uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa. Doplnil, že ak by nenastala výmena pôvodného záveru a porušil by sa, neskoršia výmena by si vypýtala vyššiu investíciu.



Výmena mostného záveru sa realizovala v kilometri 5,220 diaľnice D1 v ľavom jazdnom páse. Konkrétne medzi mostom nad Bajkalskou ulicou a ľavobrežnou estakádou Prístavného mosta. "Mostný záver sa nachádzal v mieste, kde diaľnica mimoúrovňovo križuje Prístavnú ulicu a v blízkosti lokality Nivy," priblížila NDS.