Na stavbe košickej R2 objavili muníciu z druhej svetovej vojny

Košice 2. mája (TASR) – Pyrotechnici našli počas prieskumu staveniska rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany niekoľko nálezov munície z čias druhej svetovej vojny. Odborníci to hodnotia ako veľký nález, či už z hľadiska umiestnenia, alebo typu munície. Informovala o tom v pondelok Národná diaľničná spoločnosť (NDS).



„Polícia si z miesta odniesla 198 kusov špeciálnych signálnych nábojov kalibru 26,6 milimetra (mm), jeden delostrelecký hlavový zapaľovač a dva trhavé delostrelecké granáty kalibru 75 milimetrov. Pyrotechnici našli aj jeden ručný časový granát vzor RG 39, ktorý bol zlikvidovaný na mieste stavby,“ uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



Tieto nálezy objavili pyrotechnici minulú stredu 27. apríla. V prieskum pokračovali štvrtok 28. apríla, keď objavili delostrelecký mínometný granát kalibru 82 mm. Aj túto muníciu si odniesli policajti. NDS predpokladá, že prieskumné práce budú ešte v celkovom trvaní štyroch týždňov.



Nálezy boli relatívne blízko od seba na malom území, čo môže naznačovať priame boje z čias druhej svetovej vojny. Pyrotechnici našli aj črepiny, teda zvyšky vybuchnutej munície.



„Na budúcom obchvate metropoly východného Slovenska sa vykonáva pyrotechnický prieskum predovšetkým z dôvodu udalostí z čias druhej svetovej vojny. Tie sa priamo dotkli riešeného územia,“ informovala Žgravčáková. Udalosti sa spájajú s bojmi v Slanských vrchoch – najmä v Dargovskom priesmyku v zime 1944/1945, po ktorých prišlo na rad oslobodzovanie Košíc. To sa začalo 17. januára 1945 obchvatným útokom pozdĺž cesty Seňa – Košice a z juhozápadného smeru pozdĺž cesty od Moldavy nad Bodvou.



Pyrotechnický prieskum je súčasťou prípravných krokov výstavby. Tú priamo neovplyvňuje, ale zvyšuje bezpečnosť oblasti. Bezpečnostný okruh určuje hlavný pyrotechnik. Ak sa nájde nevybuchnutá munícia, pyrotechnik ju zabezpečí tak, aby zabránil jej pohybu či odcudzeniu. Potom okamžite informuje príslušný útvar Policajného zboru.



Odovzdanie stavby úseku cesty R2 do užívania má byť podľa zmluvy v marci 2025.