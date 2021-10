NDS: Nie sme zodpovední za kolaps na bratislavskej D2

Bratislava 7. októbra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) deklaruje, že nie je zodpovedná za aktuálne rozsiahle kolóny na diaľnici D2, ktoré často siahajú od Stupavy až za bratislavský Most Lanfranconi. V zápchach končí aj množstvo kamiónov smerujúcich do Maďarska či Rakúska. Dôvodom kolapsu majú byť podľa diaľničiarov práce na oprave zjazdovej vetvy z Mosta Lanfranconi smerom na diaľnicu D1, do centra Bratislavy. Tie realizuje bratislavský magistrát.



NDS zaregistrovala "enormné množstvo sťažností" motoristov ku kolabujúcej dopravnej situácii na celom ťahu diaľnice D2 v hlavnom meste. Diaľničiari však deklarujú, že za tieto dopravné problémy nemôžu.



"Veľkoplošné opravy na zjazdovej vetve z Mosta Lanfranconi nerealizuje NDS, ale magistrát hlavného mesta. Tento úsek nie je v správe NDS a z tohto dôvodu nemáme bližšie informácie o harmonograme prác," informovala TASR hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.



V Bratislave je v posledných dňoch pre kolóny na D2 zhustená premávka aj na okolitých cestách v Dúbravke, Karlovej Vsi či v Starom Meste.