Mosty nad R2 už spájajú Košice s Kokšovom-Bakšou a Košickou Poliankou

Košice 6. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) odovzdala motoristom dva nové mosty nad budúcou rýchlostnou cestou R2 pri Košiciach. Jeden spája Košice s obcou Kokšov-Bakša a druhý s obcou Košická Polianka. Informovala o tom v utorok mediálna komunikácia NDS.



Ide o súčasť výstavby cesty R2 Košice, Šaca - Košické Oľšany, druhý úsek. Most spájajúci Košice a Kokšov-Bakšu vrátane prístupovej cesty nadväzuje na existujúcu infraštruktúru, vedie ponad budúcu R2 a napája sa späť na miestnu komunikáciu. „Dvojpoľový jednotrámový most má celkovú dĺžku takmer 400 metrov,“ priblížil investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.



Druhý mostný objekt spája Košice a Košickú Polianku. Celkovo je tvorený dvomi mostnými konštrukciami. Jedna vedie ponad budúcu R2 a druhá cez blízky vodohospodársky kanál. Celková dĺžka mostného objektu vrátane prístupovej cesty je viac ako 60 metrov. „Odovzdaním mostu do užívania sa zrušila dočasná obchádzková trasa. Prejazd z mestskej časti Košice - Krásna do obce Košická Polianka je tak dnes bez akýchkoľvek obmedzení,“ doplnil Mihálik.



Motoristi od októbra minulého roka už využívajú most nad budúcou R2 medzi košickou mestskou časťou Krásna a obcou Nižná Hutka. V decembri minulého roka pribudol aj most z obce Valaliky k spaľovni a čistiarni odpadových vôd.