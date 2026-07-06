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NDS obnoví vozovku na diaľnici D2 v smere do ČR
Práce potrvajú asi dva týždne.
Autor TASR
Kúty 6. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) začne v utorok (7. 7.) s obnovou povrchu vozovky na diaľnici D2 v smere do Českej republiky. Obnova sa bude týkať päťkilometrového úseku od križovatky Kúty po štátnu hranicu s Českou republikou a približne dvojkilometrového úseku na úrovni obce Závod. Práce sa uskutočnia v ľavom jazdnom pruhu a potrvajú zhruba dva týždne. TASR o tom informovalo oddelenie mediálnej komunikácie NDS.
Na oboch úsekoch cestári najskôr odfrézujú pôvodný povrch vozovky a následne položia novú obrusnú vrstvu v podobe emulzného mikrokoberca. Podľa NDS má nový povrch zlepšiť protišmykové vlastnosti vozovky, čím prispeje k plynulejšej a bezpečnejšej jazde.
Počas realizácie prác bude doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Po ukončení frézovania bude nasledovať niekoľkodňová technologická prestávka, počas ktorej bude diaľnica prejazdná v oboch jazdných pruhoch. Následne sa začne s pokladaním novej povrchovej vrstvy.
Na oboch úsekoch cestári najskôr odfrézujú pôvodný povrch vozovky a následne položia novú obrusnú vrstvu v podobe emulzného mikrokoberca. Podľa NDS má nový povrch zlepšiť protišmykové vlastnosti vozovky, čím prispeje k plynulejšej a bezpečnejšej jazde.
Počas realizácie prác bude doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Po ukončení frézovania bude nasledovať niekoľkodňová technologická prestávka, počas ktorej bude diaľnica prejazdná v oboch jazdných pruhoch. Následne sa začne s pokladaním novej povrchovej vrstvy.