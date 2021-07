Prešovský obchvat čaká na odobrenie Útvaru hodnoty za peniaze

Prešov 23. júla (TASR) – Pre projekt druhej etapy rýchlostnej cesty R4, ktorá tvorí severný obchvat Prešova, v súčasnosti prebieha aktualizácia analýzy nákladov a prínosov. „Verejné obstarávanie bude vyhlásené po získaní súhlasného stanoviska Útvaru hodnoty za peniaze a zabezpečení finančného krytia,“ informovala TASR hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti Eva Žgravčáková.



Na rýchlostnú cestu R4 Prešov – severný obchvat sa po jej výstavbe bude možné napojiť z mesta v križovatkách Prešov - západ (Vydumanec), Prešov – sever (Dúbrava) a Kapušany (križovatka R4 a cesty I/18 medzi obcami Kapušany a Lada). Podľa NDS sa uvažuje aj s križovatkou Fintice.



„Tá bude funkčná až po dostavbe privádzača Grófske, ktorý bude napojený na cestu I/18 v križovatke I/18 a III/3432 v mestskej časti Nižná Šebastová - Prešov. Privádzač Grófske nie je súčasťou stavby R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa. V rámci tejto stavby však boli naprojektované všetky stavebné úpravy potrebné pre napojenie privádzača na R4, ak sa rozhodne o jeho príprave a realizácii,“ uviedla Žgravčáková.



Občianske združenieNáš Prešov vo štvrtok vyzvalo mesto Prešov, aby sa ujalo prípravy výstavby privádzača Grófske v rámci severného obchvatu mesta. Argumentuje tým, že tento privádzač bude pre dopravnú situáciu v meste potrebný, pričom NDS aktuálne s takýmto projektom nepočíta. Primátorka Prešova Andrea Turčanová reagovala, že mesto v otázke výstavby tohto privádzača ešte očakáva konečné stanovisko Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR.



Primátorka uviedla, že už keď sa išlo do prvej etapy výstavby, privádzač vypadol pre neodporúčacie stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze. „Cena výstavby tohto privádzača by sa mala pohybovať vo výške približne 15 miliónov eur a nemyslím si, že táto suma by mala rozhodnúť o nepostavení takého dôležitého privádzača pre mesto Prešov,“ konštatovala.



Ministerstvo dopravy pre TASR následne potvrdilo, že daný privádzač momentálne nie je súčasťou plánu investičnej výstavby.



„Nezatvárame však do budúcnosti pred ním dvere, predstavitelia NDS budú v najbližších dňoch rokovať so zástupcami mesta a hľadať možnosti. Dodatočné zaradenie privádzača Grófske do plánu investičnej výstavby bude však určite musieť z hľadiska efektívnosti najprv posúdiť Útvar hodnoty za peniaze,“ uviedol hovorca rezortu Ivan Rudolf.