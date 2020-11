Od utorka bude na D1 medzi Hornou Stredou a Dubnicou čiastočná uzávera

Bratislava 2. novembra (TASR) – Od utorka 6:00 musia motoristi počítať s čiastočnou uzáverou diaľnice D1 pri prejazde úsekom Horná Streda – Dubnica nad Váhom. Upozorňuje na to Národná diaľničná spoločnosť. Obmedzenia platia do 1. decembra do 24:00. Vozovku v úseku bude NDS postupne lokálne opravovať.



„Práce v ľavom jazdnom páse, smer Bratislava, budú začínať vždy v pondelok o 10:00 a končiť v nedeľu o 12:00. Práce v pravom jazdnom páse, smer Žilina, nebudú realizované v piatok po 12:00," priblížila vedúca oddelenia masmediálnej komunikácie NDS Eva Žgravčáková s tým, že doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu.



NDS bude okrem jazdných pruhov opravovať vetvy križovatky Trenčín Zlatovce, výjazd z odpočívadla Zamarovce, výjazd z odpočívadla Hrádok, ako aj prepletovú vetvu križovatky Nové Mesto nad Váhom.