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NDS opraví cestu pri obci Chocholná-Velčice, práce obmedzia dopravu
Opravou prejde úsek cesty v smere od križovatky s diaľnicou D1 na Drietomu, teda na Českú republiku.
Autor TASR
Chocholná - Velčice 10. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) opraví časť cesty I/9 pri obci Chocholná - Velčice pred Trenčínom v smere na Českú republiku. Práce si vyžiadajú dočasné obmedzenie dopravy, to začne platiť od pondelka (13. 7.) od skorých ranných hodín a potrvá približne mesiac a pol. TASR o tom v piatok informovala mediálna komunikácia NDS.
Opravou prejde úsek cesty v smere od križovatky s diaľnicou D1 na Drietomu, teda na Českú republiku.
„V úseku opravy bude doprava vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu, pričom premávku bude riadiť dočasné dopravné značenie a semafor,“ priblížila NDS.
Diaľničiari apelujú na motoristov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie.
Opravou prejde úsek cesty v smere od križovatky s diaľnicou D1 na Drietomu, teda na Českú republiku.
„V úseku opravy bude doprava vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu, pričom premávku bude riadiť dočasné dopravné značenie a semafor,“ priblížila NDS.
Diaľničiari apelujú na motoristov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie.