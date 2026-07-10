Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 10. júl 2026Meniny má Amália
< sekcia Regióny

NDS opraví cestu pri obci Chocholná-Velčice, práce obmedzia dopravu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Opravou prejde úsek cesty v smere od križovatky s diaľnicou D1 na Drietomu, teda na Českú republiku.

Autor TASR
Chocholná - Velčice 10. júla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) opraví časť cesty I/9 pri obci Chocholná - Velčice pred Trenčínom v smere na Českú republiku. Práce si vyžiadajú dočasné obmedzenie dopravy, to začne platiť od pondelka (13. 7.) od skorých ranných hodín a potrvá približne mesiac a pol. TASR o tom v piatok informovala mediálna komunikácia NDS.

Opravou prejde úsek cesty v smere od križovatky s diaľnicou D1 na Drietomu, teda na Českú republiku.

„V úseku opravy bude doprava vedená striedavo vo voľnom jazdnom pruhu, pričom premávku bude riadiť dočasné dopravné značenie a semafor,“ priblížila NDS.

Diaľničiari apelujú na motoristov, aby rešpektovali dočasné dopravné značenie.
.

Neprehliadnite

Program štvrťfinále MS v noci z piatka 10. na sobotu 11. júla

Premiér očakáva, že komunálne voľby vyhrajú najmä nezávislí kandidáti

R. Raši: V4 zažíva reštart, zameriame sa na témy, kde sa vieme zhodnúť

Program štvrťfinále MS v noci zo štvrtka 9. na piatok 10. júla