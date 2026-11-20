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NDS opraví mostný záver na rýchlostnej ceste R1 pri Sliači
Dopravné obmedzenia sa začnú v pondelok 23. novembra o 7.00 h na moste nad vetvou mimoúrovňovej križovatky pri Sliači.
Autor TASR
Sliač 20. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) obnoví mostný záver na rýchlostnej ceste R1 pri Sliači. Oprava si vyžiada dočasné dopravné obmedzenia. TASR o tom v piatok informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS.
Dopravné obmedzenia sa začnú v pondelok 23. novembra o 7.00 h na moste nad vetvou mimoúrovňovej križovatky pri Sliači. A to v kilometri 147,580 rýchlostnej cesty R1 v smere na Nitru. Práce naplánovali na približne týždeň. Ich cieľom je zlepšiť technický stav mosta a zabezpečiť jeho bezpečné a spoľahlivé užívanie.
Oprava mostného záveru bude v dvoch etapách. V prvej sa práce sústredia do pomalého jazdného pruhu a priľahlej časti krajnice. NDS uvádza, že v druhej etape sa pracovisko presunie do rýchleho jazdného pruhu a priľahlej časti krajnice. Počas oboch etáp zostane doprava vedená v jednom jazdnom pruhu popri pracovisku. V mieste prác bude rýchlosť znížená na 80 kilometrov za hodinu. Doprava v pravom jazdnom páse zostane bez obmedzení.
NDS zároveň apeluje na motoristov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili obozretnosť a dodržiavali všetky pravidlá cestnej premávky, najmä dočasné dopravné značenie.
Dopravné obmedzenia sa začnú v pondelok 23. novembra o 7.00 h na moste nad vetvou mimoúrovňovej križovatky pri Sliači. A to v kilometri 147,580 rýchlostnej cesty R1 v smere na Nitru. Práce naplánovali na približne týždeň. Ich cieľom je zlepšiť technický stav mosta a zabezpečiť jeho bezpečné a spoľahlivé užívanie.
Oprava mostného záveru bude v dvoch etapách. V prvej sa práce sústredia do pomalého jazdného pruhu a priľahlej časti krajnice. NDS uvádza, že v druhej etape sa pracovisko presunie do rýchleho jazdného pruhu a priľahlej časti krajnice. Počas oboch etáp zostane doprava vedená v jednom jazdnom pruhu popri pracovisku. V mieste prác bude rýchlosť znížená na 80 kilometrov za hodinu. Doprava v pravom jazdnom páse zostane bez obmedzení.
NDS zároveň apeluje na motoristov, aby pri prejazde týmto úsekom zvýšili obozretnosť a dodržiavali všetky pravidlá cestnej premávky, najmä dočasné dopravné značenie.