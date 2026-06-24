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NDS opravila a sprístupnila ulicu Pri mlyne vo Vajnoroch
Stavbári zároveň dokončujú práce pod mostnými objektmi a v okolí cyklotrasy Jurava.
Autor TASR
Bratislava 24. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) opravila a sprístupnila pre vodičov ulicu Pri mlyne v bratislavských Vajnoroch. Ulicu využívali stavbári pri výstavbe križovatky diaľnic D1/D4, napríklad na presun stavebnej techniky. TASR o tom informovala mediálna komunikácia NDS.
„Počas výstavby sme využívali viaceré miestne komunikácie. Obyvateľom sme sľúbili, že po dokončení diaľničnej stavby ich dáme do poriadku. Som rád, že dnes môžeme ulicu Pri mlyne odovzdať späť obyvateľom a motoristom v lepšom stave,“ skonštatoval člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
V najbližšom období má nasledovať ešte obnova Triblavinskej ulice v úseku od cesty I/61 po most nad Čiernou vodou. Potom už budú pokračovať len dokončovacie práce priamo na stavbe. Ich súčasťou bude aj úprava komunikácií, ktoré slúžia ako dočasné stavebné prístupy.
Stavbári zároveň dokončujú práce pod mostnými objektmi a v okolí cyklotrasy Jurava. Dočasne presmerovaná by mala zostať približne ešte mesiac.
Úprava a aktualizácia sa týka aj zvislého značenia súvisiaceho s križovatkou. V stredu podvečer majú diaľničiari upraviť dopravné značenia na výjazde z cesty I/61 od Zlatých pieskov na D1 smer Bratislava. Po novom nebudú vozidlá smerujúce na Brno, Győr a Viedeň využívať nové vetvy križovatky a nebude možný zjazd touto vetvou na D1. NDS preto žiada motoristov o zvýšenie pozornosti, sledovanie a dodržiavanie dopravného značenia.
Križovatka D1/D4 a modernizácia D1 pri Bratislave patria medzi najvýznamnejšie dopravné investície posledných rokov. Pomáhajú odvádzať tranzitnú dopravu mimo centra Bratislavy.
„Počas výstavby sme využívali viaceré miestne komunikácie. Obyvateľom sme sľúbili, že po dokončení diaľničnej stavby ich dáme do poriadku. Som rád, že dnes môžeme ulicu Pri mlyne odovzdať späť obyvateľom a motoristom v lepšom stave,“ skonštatoval člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
V najbližšom období má nasledovať ešte obnova Triblavinskej ulice v úseku od cesty I/61 po most nad Čiernou vodou. Potom už budú pokračovať len dokončovacie práce priamo na stavbe. Ich súčasťou bude aj úprava komunikácií, ktoré slúžia ako dočasné stavebné prístupy.
Stavbári zároveň dokončujú práce pod mostnými objektmi a v okolí cyklotrasy Jurava. Dočasne presmerovaná by mala zostať približne ešte mesiac.
Úprava a aktualizácia sa týka aj zvislého značenia súvisiaceho s križovatkou. V stredu podvečer majú diaľničiari upraviť dopravné značenia na výjazde z cesty I/61 od Zlatých pieskov na D1 smer Bratislava. Po novom nebudú vozidlá smerujúce na Brno, Győr a Viedeň využívať nové vetvy križovatky a nebude možný zjazd touto vetvou na D1. NDS preto žiada motoristov o zvýšenie pozornosti, sledovanie a dodržiavanie dopravného značenia.
Križovatka D1/D4 a modernizácia D1 pri Bratislave patria medzi najvýznamnejšie dopravné investície posledných rokov. Pomáhajú odvádzať tranzitnú dopravu mimo centra Bratislavy.