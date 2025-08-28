< sekcia Regióny
NDS opravila vozovku D1 pri Nemšovej
Úsek dostal nový asfalt v oboch smeroch.
Autor TASR
Nemšová 28. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) opravila vozovku diaľnice D1 pri Nemšovej. Úsek dostal nový asfalt v oboch smeroch. Motoristom je od štvrtka k dispozícii, avšak so zníženou rýchlosťou, a to pre plánovanú obnovu vodorovného značenia. TASR o tom vo štvrtok informovala mediálna komunikácia NDS.
„Práve ukončená oprava v smere na Žilinu pozostávala z výmeny asfaltového koberca vonkajšieho jazdného pruhu, odbočovacieho pruhu a vetvy križovatky v smere Trenčín - Nemšová/Dubnica nad Váhom,“ priblížila NDS. Takisto sa počas tohto leta podľa nej opravoval opačný smer v tejto lokalite, teda medzi Nemšovou a Trenčínom smerom na Bratislavu.
„Práce na oprave úseku pri Trenčíne v oboch smeroch sme stihli dokončiť ešte pred koncom letných prázdnin. Navyše, aj počas opravy sme brali ohľad na motoristov cestujúcich smerom do alebo z hlavného mesta,“ uviedol podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Práce na úseku v smere na Bratislavu boli podľa neho pozastavené vždy v nedeľu, kedy sa ľudia vracajú do hlavného mesta, v smere na Žilinu sa zase nepracovalo počas piatkových popoludní.
