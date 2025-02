Plánovaná uzávera D1 pri Bratislave sa tento víkend pre počasie ruší

Bratislava 14. februára (TASR) - Plánovaná uzávera diaľnice D1 zo smeru od Žiliny do Bratislavy v úseku od križovatky Bernolákovo po Zlaté piesky sa tento víkend konať nebude. Dôvodom sú nepriaznivé poveternostné podmienky, pri ktorých nie je možné aplikovať vodorovné dopravné značenie. Práce budú presunuté na najbližší možný termín. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS).



"Dôvodom víkendovej uzávery diaľnice D1 pri Bratislave mali byť práce na presmerovaní dopravy na obchádzkovú trasu v smere do Bratislavy. To umožní odštartovať stavebné práce na rozširovaní hlavného ťahu D1 pred Bratislavou na plnohodnotný štvorpruh," uviedli. Bude sa podľa nich dvíhať aj niveleta a vybuduje sa niekoľko úplne nových mostov na diaľnici D1.



Ako doplnili, na presmerovanie dopravy je potrebné demontovať a namontovať stovky metrov betónových zvodidiel, aplikovať stovky metrov vodorovného dopravného značenia či demontovať portály nad diaľnicou. "Práve aplikácia vodorovného dopravného značenia si však vyžaduje určitú teplotu, ktorá podľa aktuálnej predpovede nebude počas najbližšieho víkendu dosiahnutá. Preto sa presmerovanie presúva na najbližší možný termín, o ktorom NDS bude včas informovať," dodali.