NDS plánuje otvoriť poslednú vetvu križovatky Bernolákovo
Práce na realizácii dopravných značení sú do značnej miery závislé od vhodného počasia.
Autor TASR
Bratislava 10. septembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) plánuje otvoriť poslednú výjazdovú vetvu križovatky Bernolákovo tento víkend. Otvorenie vetvy si vyžiada jednosmernú uzáveru diaľnice D1 od Zlatých pieskov po Senec. Posledné slovo však bude mať počasie. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie NDS.
„Po tomto predĺženom víkende sa križovatka Bernolákovo dostane do pôvodného režimu, keď sa motoristi z Bernolákova, Chorvátskeho Grobu a ďalších blízkych obcí budú môcť pohodlne napojiť na D1 v každom smere,“ uviedol investičný riaditeľ NDS Július Mihálik. Diaľnica má byť v smere na Trnavu pre práce na otvorení vetvy uzavretá. „Plánovaná uzávera sa začne v piatok (12. 9.) o 20.00 h a práce by sa mali skončiť v pondelok (15. 9.),“ priblížili z NDS.
Ako podotkli, počas uzávery bude zhotoviteľ na diaľnici realizovať vodorovné a zvislé dopravné značenie, presúvať ťažké betónové zvodidlá a vykonávať iné práce nevyhnutné na sprejazdnenie vetvy. Uzáveru podľa nich súbežne využijú na práce na svahoch násypov, na vŕtanie a betónovanie pilót portálov dopravných značení, realizáciu zvodidiel či prevádzkovú údržbu okolia diaľnice.
Doplnili, že práce na realizácii dopravných značení sú do značnej miery závislé od vhodného počasia. Uzáveru podľa nich môže skomplikovať prípadný dážď. V prípade nevhodného počasia sa preto práce môžu presunúť na najbližší možný termín.
