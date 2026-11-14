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NDS počas víkendovej noci uzavrie diaľničné tunely Ovčiarsko a Žilina
Počas uzávery bude doprava odklonená v smere z Bratislavy do Žiliny z diaľnice D1 na diaľnicu D3 v križovatke Žilina.
Autor TASR
Žilina 14. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v sobotu o 22.00 h na štyri hodiny uzavrie diaľničné tunely Ovčiarsko a Žilina na diaľnici D1. Dôvodom uzávery je oprava kamerového vybavenia tunelov. TASR o tom informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS.
„V tuneli Ovčiarsko technici namontujú, nastavia a otestujú opravenú kameru, ktorá slúži na identifikáciu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad. Súčasne vykonajú nastavenie a kontrolu funkčnosti sčítačov dopravy. V tuneli Žilina sa práce zamerajú na opravu optického prepojenia technologických zariadení. Súčasťou servisných prác bude aj diagnostika optického prepojenia informačného systému diaľnice,“ priblížili rozsah prác diaľničiari.
Počas uzávery bude doprava odklonená v smere z Bratislavy do Žiliny z diaľnice D1 na diaľnicu D3 v križovatke Žilina. Príjazd z tejto križovatky do tunela Ovčiarsko bude uzavretý a motoristi budú pokračovať po diaľnici D3. V opačnom smere, zo Žiliny do Bratislavy, bude doprava odklonená v križovatke Žilina-Solinky. Príjazd na diaľnicu D1 v smere na Bratislavu bude uzavretý a motoristi budú presmerovaní na cestu I/64. „Žiadame motoristov, aby počas uzávery rešpektovali dočasné dopravné značenie a zvýšili pozornosť pri prejazde obchádzkovými trasami,“ dodala NDS.
„V tuneli Ovčiarsko technici namontujú, nastavia a otestujú opravenú kameru, ktorá slúži na identifikáciu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad. Súčasne vykonajú nastavenie a kontrolu funkčnosti sčítačov dopravy. V tuneli Žilina sa práce zamerajú na opravu optického prepojenia technologických zariadení. Súčasťou servisných prác bude aj diagnostika optického prepojenia informačného systému diaľnice,“ priblížili rozsah prác diaľničiari.
Počas uzávery bude doprava odklonená v smere z Bratislavy do Žiliny z diaľnice D1 na diaľnicu D3 v križovatke Žilina. Príjazd z tejto križovatky do tunela Ovčiarsko bude uzavretý a motoristi budú pokračovať po diaľnici D3. V opačnom smere, zo Žiliny do Bratislavy, bude doprava odklonená v križovatke Žilina-Solinky. Príjazd na diaľnicu D1 v smere na Bratislavu bude uzavretý a motoristi budú presmerovaní na cestu I/64. „Žiadame motoristov, aby počas uzávery rešpektovali dočasné dopravné značenie a zvýšili pozornosť pri prejazde obchádzkovými trasami,“ dodala NDS.