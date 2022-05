NDS podpísala zmluvu na výstavbu ekoduktu vo Svrčinovci

Svrčinovec 25. mája (TASR) – Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpísala zmluvu s víťazom tendra na vybudovanie ekoduktu vo Svrčinovci. Zelený most umožňujúci migráciu zvierat postavia spoločnosti Váhostav SK a Combin Banská Štiavnica. Bude to stáť zhruba 13,6 milióna eur. TASR o tom v stredu informovala hovorkyňa diaľničiarov Eva Žgravčáková.



"Stavenisko odovzdáme zhotoviteľovi na začiatku júna a výstavba má podľa harmonogramu trvať zhruba do konca leta 2023. Ekodukt je určený na migráciu veľkých šeliem a inej zveri v okolí tamojšej diaľnice D3," priblížila hovorkyňa.



Stavba bude financovaná z eurofondov. Kritériom súťaže na zhotoviteľa podľa Žgravčákovej nebola len najnižšia celková cena, do úvahy diaľničiari brali aj ďalšie aspekty. Ako uviedla hovorkyňa, dôraz kládli napríklad na kvalitu tímu odborníkov, náklady na prevádzku, obmedzenie prevádzky, dobu výstavby či dobu vypracovania projektovej dokumentácie.



Stavba D3 Zelený most Svrčinovec je rozdelená na dve časti – ekodukt nad cestou I/11 a ekodukt nad železničnou traťou. Prvá časť pozostáva z dvoch mostných objektov ponad cestu I/11 a ponad Šlahorov potok. Druhá časť obsahuje jeden mostný objekt, ktorý preklenie železničnú trať. Prechodová šírka ekoduktov je 80 metrov.