NDS podpísala zmluvu so zhotoviteľom križovatky Rohožník
Mimoúrovňová križovatka Rohožník sa napojí na diaľnicu D2 prostredníctvom prídavných pruhov.
Autor TASR
Bratislava 13. apríla (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) podpísala zmluvu na výstavbu križovatky Rohožník na diaľnici D2 pri Malackách. Zmluvu o dielo zverejnili v pondelok v centrálnom registri zmlúv. „Predpokladaná hodnota zákazky bola 20 miliónov eur bez DPH, pričom združenie spoločností Eurovia a SMS sa zaviazalo postaviť križovatku za 16,82 milióna eur bez DPH,“ informovala mediálna komunikácia NDS. Lehota výstavby je podľa zverejneného kontraktu stanovená na 1000 dní od začatia prác.
Oznámenie výstavby križovatky a poklepania základného kameňa v druhej polovici apríla oznámili na sociálnej sieti minulý týždeň aj predstavitelia mesta Malacky.
Nová križovatka odľahčí dopravu na súčasnej ceste tým, že sa odkloní tranzitná doprava, ktorá v súčasnosti prechádza Malackami. Podľa analytických predpovedí by intenzita tranzitnej dopravy cez mesto mohla klesnúť o niekoľko stoviek ťažkých nákladných vozidiel denne. „Výsledkom bude plynulejšia doprava a zároveň pozitívny vplyv pocítia aj obyvatelia Malaciek. Križovatka ich odbremení od hluku, prašnosti či znečisteného ovzdušia,“ uviedol riaditeľ úseku prípravy a člen predstavenstva NDS Tomáš Mateička.
Mimoúrovňová križovatka Rohožník sa napojí na diaľnicu D2 prostredníctvom prídavných pruhov. Motoristi sa z miestnej cesty druhej triedy dostanú na diaľnicu cez dve nové vetvy. Z oboch smerov diaľnice D2 bude možné využiť pripojenie na okružnú križovatku na ceste druhej triedy.
V rámci križovatky Rohožník sa vybudujú dva mosty, 1,5 kilometra protihlukových stien a pribudne aj oplotenie. Výstavba si takisto vyžiada niekoľko preložiek inžinierskych sietí.
