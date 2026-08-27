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NDS pokračuje v modernizácii portálového dopravného značenia na D1
Diaľničiari chcú apelovať na motoristov, aby rešpektovali obmedzenia súvisiace s prácami a aby neohrozovali neohľaduplnou jazdou pracovníkov na cestách či ostatných motoristov.
Autor TASR
Východná 27. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) pokračuje v modernizácii portálového dopravného značenia na úseku liptovskej diaľnice D1. Najbližšie obdobie sa práce dotknú úseku D1 pri Východnej. Betonáž základov portálovej konštrukcie si vyžiada čiastočné obmedzenie na pravej strane diaľnice, teda v smere od Liptovského Hrádku k Východnej. TASR o tom informovala mediálna komunikácia NDS.
Práce na základoch nového portálového značenia na diaľnici D1 pri obci Východná začnú v pondelok 31. augusta, pričom diaľničiari budú rozkladať dočasné dopravné značky už v nedeľu 30. augusta. Práce na betonáži základov potrvajú niečo vyše dvoch týždňov.
„Keďže v prípade veľkoplošných dopravných značiek ide o niekoľkotonovú konštrukciu, najskôr musíme vykonať výkopové práce a zabetónovať základy. Obmedzenia sa teda dotknú pomalého aj rýchleho jazdného pruhu. Pracovať sa však bude po etapách, aby sa živá premávka obmedzila čo najmenej,“ priblížil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Diaľničiari chcú apelovať na motoristov, aby rešpektovali obmedzenia súvisiace s prácami a aby neohrozovali neohľaduplnou jazdou pracovníkov na cestách či ostatných motoristov. „Doprava bude vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch,“ doplnil Droppa.
Práce na základoch nového portálového značenia na diaľnici D1 pri obci Východná začnú v pondelok 31. augusta, pričom diaľničiari budú rozkladať dočasné dopravné značky už v nedeľu 30. augusta. Práce na betonáži základov potrvajú niečo vyše dvoch týždňov.
„Keďže v prípade veľkoplošných dopravných značiek ide o niekoľkotonovú konštrukciu, najskôr musíme vykonať výkopové práce a zabetónovať základy. Obmedzenia sa teda dotknú pomalého aj rýchleho jazdného pruhu. Pracovať sa však bude po etapách, aby sa živá premávka obmedzila čo najmenej,“ priblížil podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Diaľničiari chcú apelovať na motoristov, aby rešpektovali obmedzenia súvisiace s prácami a aby neohrozovali neohľaduplnou jazdou pracovníkov na cestách či ostatných motoristov. „Doprava bude vždy vedená vo voľných jazdných pruhoch,“ doplnil Droppa.