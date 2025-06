NDS pokračuje v oprave liptovskej D1 medzi križovatkami Štrba a Važec

Važec 4. júna (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) spúšťa ďalšiu etapu opravy liptovskej diaľnice. Začínajú sa práce na oprave vozovky zhruba osemkilometrového úseku medzi križovatkami Štrba a Važec. Opravovať sa bude ľavý jazdný pás, čiže v smere na Važec, a to vrátane krajnice a odpočívadla Štrba. TASR o tom informovali z mediálnej komunikácie NDS.



Oprava vozovky podľa NDS prinesie komfortnejšiu a bezpečnejšiu jazdu pre motoristov. Opravné práce na vozovke sa začnú v piatok 6. júna a potrvajú približne jeden a pol mesiaca. Počas opravy bude doprava presmerovaná do voľného jazdného pásu v režime 1+1.



„Keďže bezpečnosť a komfort motoristov patria medzi naše priority, upriamujeme zvýšenú pozornosť na to, v akom stave sa nachádzajú vozovky na našich diaľniciach. Táto jar je pre liptovskú diaľnicu obdobím opráv. Okrem samotnej diaľnice sme tento rok zaradili do nášho harmonogramu aj opravu vozovky na najvyššie položenom diaľničnom odpočívadle Štrba,“ dodal podpredseda predstavenstva a prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.