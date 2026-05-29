NDS pokračuje v prácach na všetkých troch úsekoch kysuckej D3
Na stavenisku ťahu D3 od žilinského Brodna po Kysucké Nové Mesto vykonali prvotné práce, ako výrub drevín, archeologický a pyrotechnický prieskum či geodetické zamerania.
Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 29. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) stihla v tohtoročnej stavebnej sezóne rozbehnúť práce na všetkých troch úsekoch kysuckej D3. Pokračuje aj vo výstavbe rajeckého privádzača, na ktorý sa v súčasnosti vypracováva projektová dokumentácia. Ako TASR informovali z odboru mediálnej komunikácie NDS, masívnu výstavbu diaľnic na severe Slovenska odštartovali minulý rok.
Na stavenisku ťahu D3 od žilinského Brodna po Kysucké Nové Mesto vykonali prvotné práce, ako výrub drevín, archeologický a pyrotechnický prieskum či geodetické zamerania. Aktuálne pokračujú doplnkovým predvýstavbovým inžiniersko-geologickým prieskumom. Popritom budujú prístupové komunikácie a vjazdy na stavbu vrátane provizórneho premostenia cez rieku Kysuca pri Povine. Pracujú aj na odhumusovaní, robia skúšobné pilóty a hĺbkové zakladanie mostov. Tiež upravujú podložie násypov a začali aj s odstraňovaním konštrukcií pôvodného povinského mosta.
„Pri všetkých kysuckých úsekoch platí, že intenzívne v spolupráci so samosprávou riešime, ako čo najviac znížiť vplyv organizácie výstavby na obyvateľov. Obyvateľov kysuckého regiónu prosíme počas výstavby o trpezlivosť. Budú to práve oni, ktorým ťah D3 pomôže najviac, keďže ich odbremení od tranzitnej nákladnej dopravy,“ uviedol člen predstavenstva a investičný riaditeľ NDS Július Mihálik.
V úseku medzi Kysuckým Novým Mestom a Oščadnicou takisto prebiehajú prípravné práce, čistí sa stavenisko od drevín a robí sa archeologický prieskum. „Práce na pyrotechnickom prieskume finišujú. Pokračujú práce na preložkách vodovodov aj na vrtoch pre potreby geotechnického monitoringu stavby. Taktiež sa sanuje podložie na preložkách ciest prvej triedy, niektorých úsekoch budúcej diaľnice a na budúcom odpočívadle v Krásne nad Kysucou,“ spresnili z odboru mediálnej komunikácie.
Na najsevernejšom úseku medzi Oščadnicou a Čadcou diaľničiari ohlásili ukončenie pyrotechnického prieskumu, počas ktorého našli odborníci päť kusov nevybuchnutej munície. Popritom ešte prebieha archeologický prieskum aj doplnkový inžiniersko-geologický prieskum. Takisto čistia stavenisko od drevín a pracujú na projektovej dokumentácii.
Celá novovybudovaná kysucká tepna D3 bude mať po dokončení 26 kilometrov a skompletizuje úsek D3 od Žiliny až po poľské hranice. Celkovo sa postaví takmer 60 mostov, tri križovatky a kilometre protihlukových stien. Diaľničný ťah celej D3 na Kysuciach odláka časť osobných i nákladných áut zo súčasnej cesty I/11. Obce Oškerda, Radoľa, Povina či Kysucký Lieskovec má odbremeniť o tisíce vozidiel. Zároveň má kysucká D3 zjednodušiť život aj samotným budúcim užívateľom ťahu, ktorí ušetria cestovný čas najmä v rannej a popoludňajšej špičke.
