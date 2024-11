Vodiči, pozor: Pri Zvolene budú upravovať cestu

Zvolen 15. novembra (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) bude počas nasledujúceho víkendu opravovať cestu v úseku medzi mostom Pustý hrad a mestom Zvolen. TASR o tom v piatok informovala NDS s tým, že práce si vyžiadajú dopravné obmedzenia.



Dodáva, že v piatok sa čiastočná uzávera začne o 18.00 h. Pokračovať bude počas celého víkendu (16. - 17. 11.) a práce rozdelili do dvoch etáp. V prvej to bude oprava vozovky ľavého jazdného pruhu medzi mostom a Zvolenom, v druhej obnova pravého pruhu. Doprava bude v oboch etapách striedavo vo voľnom jazdnom pruhu a riadiť ju bude svetelná signalizácia.



Strategický most Pustý hrad pri Zvolene prešiel hĺbkovou opravou a aktuálne už slúži motoristom bez akýchkoľvek obmedzení. Za necelých šesť mesiacov sa ho pri zachovaní dopravy podarilo komplexne revitalizovať a predĺžiť jeho životnosť.



NDS na jednom z najdôležitejších mostov v regióne Zvolen vymenila zvodidlá, zábradlia, protidotykovú ochranu nad železničnou traťou, rímsy, odvodňovače, vozovkové vrstvy a samotnú izoláciu mosta. Práce prebiehali od mája, celková obnova predstavovala investíciu 3,75 milióna eur.