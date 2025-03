NDS: Práce na D1 pri Triblavine si vyžiadajú uzáveru cyklotrasy Jurava

Bratislava 15. marca (TASR) - Pre práce na diaľnici D1 pri Triblavine bude od soboty do 25. apríla uzatvorený úsek cyklotrasy Jurava. Pripomína to Národná diaľničná spoločnosť (NDS). Jej čiastočné uzatvorenie súvisí s búraním a vybudovaním nových mostov, z ktorých jeden sa týči aj ponad túto cyklotrasu.



"Z dôvodu prác bude potrebná krátka, no obzvlášť potrebná uzávera cyklotrasy. Stavebné práce budú totiž prebiehať v jej tesnej blízkosti a pohyb cyklistov či bežcov by bol život a zdravie ohrozujúci," konštatuje NDS.



Počas nutnej uzávery bude realizované búranie existujúcich diaľničných mostov či prípravné práce na zakladanie nových diaľničných mostných objektov. V blízkosti cyklotrasy budú preto diaľničiari vykonávať masívne výkopové práce, ktoré sa nedajú robiť za prítomnosti verejnosti.



Cyklotrasa Jurava spája Raču, Svätý Jur a Vajnory, pokračuje cez Ivanku pri Dunaji až do Vrakune. Pre cyklistov tak ponúka spojenie od Rače až k Malému Dunaju.