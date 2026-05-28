NDS: Práce zlepšia stav dvoch mostov v Košiciach a pri Budimíre
Na moste cez Myslavský potok v Košiciach vymenia zábradlie a zrealizujú sanáciu ríms.
Autor TASR
Košice 28. mája (TASR) - Od 1. júna sa začnú práce na moste cez Myslavský potok na Južnej triede v Košiciach a na moste ponad lesnú cestu za obcou Budimír v okrese Košice-okolie. Necelé dva týždne tam bude prebiehať výmena zábradlia a sanácia ríms. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
Na moste cez Myslavský potok v Košiciach vymenia zábradlie a zrealizujú sanáciu ríms. Práce na obnove budú bez dopravných obmedzení a premávka na frekventovanom úseku zostane zachovaná v plnom rozsahu.
V rovnakom termíne budú diaľničiari pracovať na moste ponad lesnú cestu za obcou Budimír so sanáciou ríms. Počas vykonávaných prác bude na tomto úseku potrebné počítať s čiastočnými dopravnými obmedzeniami, ktoré budú slúžiť na zaistenie bezpečnosti pracovníkov aj motoristov.
„Zlepšením technického stavu oboch mostov chceme prispieť nielen k vyššej bezpečnosti a komfortu Košičanov, ale aj všetkých vodičov, ktorí tieto úseky denne využívajú,“ uviedol prevádzkový riaditeľ NDS Rastislav Droppa.
Sanácia ríms podľa NDS prispeje k ochrane mostnej konštrukcie a pomôže predĺžiť jej životnosť a zlepší celkový technický stav mosta. Výmena zábradlia zároveň zvýši bezpečnosť chodcov.
