Pre opravu mosta pri Trenčíne obmedzia od piatka dopravu

Bratislava/Trenčín 6. júna (TASR) - Výmena zábradlia a sanácia ríms na moste na ceste I/9 pri Trenčíne bude od piatka (7. 6.) dôvodom dopravných obmedzení. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť (NDS) na webovej stránke.



"Práce budú realizované v úseku mosta Chocholná - Velčice na ceste I/9 v kilometri 12,300 až 13,180. Z dôvodu zaistenia bezpečnosti práce bude modernizácia mosta prebiehať za čiastočného obmedzenia premávky," informuje NDS s tým, že dopravné obmedzenia sa začnú v piatok o 7.00 h a potrvajú do 27. júna do 18.00 h.



V prvej etape budú cestári pracovať na ľavej strane mosta v smere na obec Drietoma, v druhej etape na pravej strane smerom do Trenčína.



NDS žiada motoristov o rešpektovanie dopravných obmedzení a dodržiavanie rýchlostných obmedzení.