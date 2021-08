NDS presunula jesennú údržbu diaľnice D3, v auguste ju využijú filmári

Žilina 9. augusta (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) presunula plánovanú jesennú údržbu na diaľnici D3 na termín od pondelka do 31. augusta. Dôvodom je využitie úsekov diaľnice vrátane tunelov Svrčinovec, Poľana a Považský Chlmec zahraničnou audiovizuálnou produkciou na sedem až desaťdňové nakrúcanie. NDS o tom informovala v pondelok na tlačovej konferencii v Žiline.



Prevádzkový riaditeľ NDS Peter Peťko uviedol, že uzávera je už od šiestej hodiny rannej. "Medzi práce sa nám podarilo zahrnúť požiadavku filmárov. V závislosti od podmienok bude nakrúcanie trvať od sedem do desať dní. S tým, že po ukončení budú ukončovacie práce, osadzovanie ďalších bezpečnostných zariadení a kontrola úseku, či je spôsobilý a bezpečný pre cestnú premávku. Jesenná uzávera už nebude, toto bude jediná uzávera v tomto roku," povedal Peťko.







Doplnil, že NDS oslovila aj zhotoviteľa úseku Svrčinovec - Skalité, keďže je ešte v záruke. "Okrem údržbových a servisných prác sa zrealizujú aj práce s cieľom odstránenia aktuálnych chýb v rámci reklamačného procesu na tomto úseku," dodal prevádzkový riaditeľ NDS.



Podľa Zuzany Bielikovej z Audiovizuálneho fondu ide o jeden z najväčších projektov, ktoré sa podarilo prilákať na Slovensko. "Už od roku 2018, keď vznikla Slovenská filmová agentúra, sa snažíme propagovať Slovensko ako konkurencieschopnú krajinu, ktorá dokáže zaujať zahraničných filmárov. A to nielen filmovými profesionálmi, ale aj krásnymi lokalitami a ústretovosťou, ktorou sú slovenskí ľudia známi. Čo sa týka investícií, ktoré zahraniční filmári nechávajú na Slovensku, tie sa pohybujú v rozsahu od 800.000 eur až do päť miliónov eur. Konkrétne v tomto prípade ide o tú najvyššiu sumu," priblížila Bieliková.



"Som presvedčený, že zatraktívniť našu krajinu v očiach zahraničných investorov a filmových štábov je veľmi zaujímavý produkt. Určite je to aj dobrý podnet pre Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR ako gestora pre cestovný ruch," podotkol Tomáš Ondrčka z MDV.