NDS priebežne zatvára tunel Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny

Bratislava 4. mája (TASR) - Národná diaľničná spoločnosť (NDS) priebežne uzatvára tunel Sitina v smere z Lamača do Mlynskej doliny v Bratislave. Vodiči by mali preto sledovať svetelné dopravné značky. Informuje o tom Zelená vlna RTVS.



Vodiči však musia vo štvrtok ráno počítať na niektorých miestach s kolónami. V Mlynskej doline pred Patrónkou smerom od Mosta Lanfranconi sa zdržia desať minút. Rovnaký čas si postoja aj v kolóne od Ivanky pri Dunaji smerom do Bratislavy. Približne 30 minút sa zdržia na vjazde do Bratislavy po diaľnici D2 smerom z Malaciek. Zdržia sa tiež na starej ceste a kolóna je aj na obchádzke popri Volkswagene.